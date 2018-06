Eko apre a Vignola. L'emporio solidale arriva nella città della ciliegia

Sabato 16 giugno 2018 alle ore 11 in via Caselline 307 a Vignola apre l’emporio solidale Eko, il quarto emporio solidale che nasce in provincia di Modena, aggiungendosi a Portobello, Il Melograno e Il Pane e le Rose. Eko accoglierà famiglie in difficoltà socio – economica provenienti dai comuni dell’Unione Terre di Castelli, che potranno fare la spesa scegliendo dagli scaffali beni di prima necessità. In occasione dell’inaugurazione, si terrà l’iniziativa “Porta un amico e porta un prodotto!”: vieni insieme a un amico e donate a Eko una bottiglia di olio oppure un bagnoschiuma.

La giornata del 16 giugno si aprirà con i saluti di Emilia Muratori, presidente Unione Terre di Castelli e Simone Pelloni, sindaco di Vignola e alle ore 12 ci sarà il taglio del nastro. Durante la mattina si terrà un laboratorio creativo e scambio di libri per bambini presso il Centro per le Famiglie. L’Unione Terre di Castelli è capofila del progetto e dal 2017 ha lavorato insieme al Centro Servizi per il Volontariato di Modena per la fase di start-up; l’emporio sarà gestito insieme alle associazioni e ai cittadini del territorio, che ne sono stati convinti promotori fin dal 2016, quando nacque l’idea durante gli incontri del Community Lab.

Le famiglie accederanno a Eko mediante apposita graduatoria, stilata in base a criteri oggettivi come il reddito ISEE. I punti di accesso saranno due: il Servizio Sociale Territoriale e, una volta che il progetto sarà a regime, sarà possibile fare richiesta anche presso l’emporio stesso. In maniera simile ad altri empori, Eko affiancherà alla distribuzione alimentare altre attività, promuovendo la lotta allo spreco e gli stili di vita sostenibili, attraverso incontri di sensibilizzazione. Non solo un supermercato, quindi, ma anche un luogo di incontro, scambio e relazione che mette al centro la persona, riconoscendone il valore anche in un momento di vulnerabilità.

Proprio per questo motivo, i beneficiari sottoscriveranno un patto di corresponsabilità e saranno coinvolti in attività di volontariato, per valorizzarne competenze e interessi. Eko sarà aperto martedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 14 alle 19 e il primo e il terzo sabato del mese dalle 14 alle 17. Per funzionare al meglio, l’emporio ha sempre bisogno di volontari per attività di approvvigionamento e ricerca beni di prima necessità; accoglienza e cassa; amministrazione e attività di magazzino. Diventare volontari dell’emporio è molto semplice: è sufficiente scrivere una mail a communitylab@terredicastelli.mo.it oppure chiamare lo 059777612 per comunicare la propria disponibilità.