Verso l'elezione del nuovo rettore UniMoRe. Si candidano i prof. Porro e Sola

Si terranno il 29 Maggio le elezioni per decidere il nuovo rettore dell'UniMoRe, in sostituzione all'attuale prof. Angelo O. Andrisano che concluderà ufficialmente la propria attività il 31 Ottobre 2019. Il nuovo Rettore, infatti, subentrerà solo dal giorno 1 novembre 2019 e svolgerà il suo mandato per un sessennio accademico fino al 31 ottobre 2025.

Complessivamente saranno circa 1.500 gli aventi diritto, ovvero tutti i professori di ruolo e ricercatori, i rappresentanti degli studenti che fanno parte del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e dei Consigli di Dipartimento, nonché - con voto ponderato pari al 15% dell’elettorato rappresentato da professori e ricercatori - il personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, cui sarà assegnato un peso.

La prima votazione sarà mercoledì 29 maggio 2019. Se nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto si procederà ad un eventuale ballottaggio calendarizzato per mercoledì 5 giugno 2019. Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Rettore potrà essere scelto solo tra i professori di prima fascia (ordinari) e dovranno assicurare un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato.

I professori che intendono candidarsi alla carica di Rettore sono tenuti presentare la propria candidatura, anche tramite un delegato, pena la inammissibilità della stessa, nella riunione del corpo elettorale convocata per martedì 7 maggio. Il bando ed il relativo modulo candidatura si trovano pubblicati alla pagina: http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html

A oggi risultano annunciate due candidature di docenti, il prof. Carlo Adolfo Porro ed il prof. Marco Sola, che nelle settimane scorse hanno indirizzato ai colleghi ed al personale dell’Ateneo una mail nella quale hanno manifestato l’intenzione di concorrere per la carica di Rettore.