Emiliana Serbatoi vicina ai volontari: donati serbatoi per l’igienizzazione delle ambulanze

Non si fermano le iniziative di solidarietà presenti sul territorio da parte di aziende in supporto ai volontari e agli operatori medici in prima linea nella tutela della salute pubblica. Dopo la donazione all’Ospedale di Baggiovara, al Policlinico, al 118, alla Croce Blu e alla Croce Rossa di Modena dello scorso marzo, ora Emiliana Serbatoi ha scelto di offrire un aiuto concreto al Gruppo Sportivo Guardia di Finanza di Modena che riunisce numerosi campioni italiani e mondiali di nuoto ed è particolarmente attivo nel sociale, sostenendo in prima persona iniziative di solidarietà.

Oltre alle attività promosse direttamente dal Gruppo Sportivo, alcuni degli atleti prestano anche servizio di volontariato nell’Associazione Fratres Mutinae che si occupa di trasporti sanitari in ambulanza, assistenza e trasporto per disabili.

Così Emiliana Serbatoi ha messo a disposizione i propri prodotti destinati prioritariamente alla sanificazione professionale di superfici e ambienti che consentono di nebulizzare ad altissima precisione prodotti chimici per la disinfezione di superfici e mezzi di trasporto, procedura fondamentale oggi per contenere la diffusione del virus e conservare l’igiene.

Il Gruppo Sportivo Guardia di Finanza di Modena, da sempre attivo nel volontariato, ha voluto in questa emergenza dare il proprio supporto per poter offrire un aiuto concreto a chi è in prima linea nei servizi di assistenza sanitaria e sociale. Il dott. Manuel Perez, Presidente dell’Associazione Fratres Mutinae fino alla sua scomparsa, avvenuta pochi giorni fa a causa del Coronavirus, era uno degli atleti del Gruppo Sportivo e come lui, molti dei ragazzi del Gruppo Sportivo prestano opera di volontariato all’interno di Fratres Mutinae. Con la donazione di Emiliana Serbatoi, il legame sport-volontariato si esprime attraverso uno strumento al servizio del benessere della comunità modenese.