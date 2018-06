Entra in servizio il Gigetto "Alfa 2". Dopo l'estate altri treni e il prolungamento dell'orario

Prosegue in Emilia-Romagna il rinnovo di parte della flotta dei convogli destinati al trasporto ferroviario dei pendolari. Il primo dei treni nuovi acquistati da Tper, Firema Etr243 “Alfa2” è entrato in servizio oggi sulla linea Modena–Sassuolo.

“Una prima, importante risposta – ha affermato l’assessore alle Infrastrutture e trasporti della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini- verso il totale rinnovamento del materiale rotabile, che mette al centro la qualità del servizio e il comfort e l’efficienza sulla tratta. Prosegue così la ‘cura del ferro’ dell’Emilia-Romagna per rendere tutte le linee pendolari affidabili, con standard di qualità molto elevati, e per garantire a pieno il diritto alla mobilità”.

Un altro nuovo Firema Etr243 “Alfa 2” entrerà in servizio dal 15 settembre e con l’occasione verrà compiuta una ridefinizione dell’orario per giungere a un cadenzamento delle corse a 40 minuti per tutta la giornata, con l’aggiunta di corse serali anche a un orario più avanzato rispetto a quello attuale. Il nuovo orario è ora in corso di definizione e sarà condiviso tra tutti i soggetti coinvolti: Regione, Tper, Fer, Comitato utenti e amministratori locali del territorio.

Infine, grazie agli interventi previsti dalla ‘gara del ferro’, sulla linea Modena-Sassuolo entreranno in funzione due nuovi treni Alstom Pop nel maggio-giugno 2019 con il conseguente rinnovo totale del materiale rotabile sulla linea.