Esami online anche per 52 ufficiali e 425 cadetti dell'Accademia Militare di Modena

L’esigenza sanitaria legata al COVID-19 non ha interrotto le attività formative degli Ufficiali frequentatori e degli Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare. Come per tutti gli studenti universiatri, anche per i cadetti gli studi sono proseguiti con lezioni organizzate sulle piattaforme informatiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dell’Ateneo di Bologna, mentre le istruzioni militari procedono con lezioni registrate presso l’Istituto e attraverso collegamenti con gli insegnanti militari e gli Ufficiali di inquadramento.​

A partire dal 4 maggio scorso e fino al 31 luglio prossimo, gli Ufficiali frequentatori e gli Allievi Ufficiali hanno sostenuto e sosterranno gli esami universitari di profitto previsti dai rispettivi corsi di laurea attivati presso l’Accademia Militare: scienze strategiche, giurisprudenza, ingegneria, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, chimica e tecnologia farmaceutiche. Per la prima volta nella storia dell’Istituto di formazione militare tra i più antichi al mondo, gli esami non sono dunque sostenuti “in presenza” ma attraverso un collegamento virtuale.​

Tale modalità consentirà a 52 Ufficiali frequentatori e 425 Allievi Ufficiali di sostenere, nei tempi previsti dai vigenti regolamenti universitari, la sessione degli appelli relativa alla seconda fase didattica dell’anno accademico 2019-2020, nel pieno rispetto delle misure precauzionali adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.