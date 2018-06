Il Soccorso Alpino di Modena si esercita con la Marina Militare

Nella giornata di Martedì 19 Giugno, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, insieme ai colleghi della Servizio Regionale Liguria, hanno partecipato ad un evento addestrativo con la Marina Militare Italiana, utilizzando il supporto di un Elicottero SH-101. Partiti dalla Base Maristaeli "G.Fiorini" di Luni, non distante da Sarzana (La Spezia), quindici tecnici del CNSAS provenienti dalle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Spezia, Genova e dalla Stazione di Rapallo, sono stati elitrasportati in località Campo Cecina, sulle Alpi Apuane (Ms), dove si sono addestrati in particolare sugli imbarchi e sbarchi al verricello con il velivolo AW-101 (SH-101 nella versione impiegata dalla Marina).

Un vero e proprio “gigante dei cieli” di ventitre metri di lunghezza che ha tra i compiti istituzionali anche il SAR (acronimo inglese di Search and Rescue), ovvero la ricerca e il salvataggio in ambienti impervi, anche nelle ore notturne.

Gli addestramenti congiunti tra diverse stazioni provinciali/regionali del CNSAS e con differenti Enti dello Stato, sono parte molto importante nel percorso formativo dei Tecnici del Soccorso Alpino, poichè consentono di acquisire conoscenze approfondite delle diverse modalità operative, consentendo una pronta disponibilità qualora si rendesse necessario l'impiego - come purtroppo è accaduto in passato - in caso di calamità o altri eventi maggiori, senza dimenticare il fondamentale supporto che i mezzi aerei della Marina Militare hanno garantito negli eventi di ricerca e salvataggio, anche in Emilia-Romagna.

Una sinergia, quella con i militari della Marina, che continua negli anni, per affinare le conoscenze reciproche e portare in tempi rapidi aiuto, anche in luoghi in cui un avvicinamento su mezzi ruotati o a piedi richiederebbe tempistiche lunghe.

