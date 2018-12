Palasport trasformato in discoteca, esposto contro il concerto di Gabry Ponte

E' polemica sull'evento organizzato la notte del 25 dicembre prossimo a Mirandola, dove il Palazzetto dello Sport di via Dorando Pietro ospiterà ancora una volta un evento musicale. A salire "in cosole" per una serata di dj-set sarà uno dei più noti artisti italiani della dance anni '90 e 200', Gabry Ponte, per uno spettacolo che promette di attriare migliaia di giovani al Palasport, che per l'occasione sarà trasformato dalle 22 alle 4 del mattino in una vera e propria discoteca dall'organizzazione a cura di Mirandola Eventi. Uno spettacolo che tuttavia ha sollevato la protesta di SILB FIBE, l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, che ha inviato un doppio esposto al Comune della bassa modenese.

Punto centrale della critica mossa dall'associazione di categoria riguarda la sicurezza, argomento quanto mai attuale dopo i tragici fatti di Corinaldo. Nell'esposto si legge: "Sembrerebbe, da notizie pervenute e/o assunte in via informale, che il suddetto locale non sia stato oggetto delle procedure di accertamento in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 80 del TULPS e 141 regolamento TULPS e che il medesimo esercizio sia sprovvisto del titolo autorizzatorio per i trattenimenti danzanti di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S.". In altre parole, SILB FIBE contesta il fatto che il palasport mirandolese, nato ovviamente per ospitare attività sportive, non sarebbe in regola con la normativa del Testo Unico per la Pubblica Sicurezza, costituendo un rischio per gli avventori, ma anche un episodio di abusivismo commerciale.

Gli espost inviati al sindaco di Mirandola e al comandante della Polizia Municipale chiedono quindi che le autorità locali - cui per altro spetta il compito di valutare la sicurezza dei grandei eventi pubblici secondo le nuove normative del Ministero - verifichino al più presto che la struttura sia dotata dei requisiti di legge e, in caso contrario, impediscano lo svolgimento della serata. In più l'associazione chiede che laddove vi siano state irregolarà vengano presi i provvedimenti - denunce penali in questo caso - a carico degli organizzatori.