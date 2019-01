Expo Elettronica e CosmoComix da record. 26 mila appassionati in due giorni

26 mila ingressi in due giorni: Expo Elettronica è la seconda manifestazione del calendario 2019 di ModenaFiere e in Viale Virgilio ci si augura che questo grande successo sia di buon auspicio per tutte le altre manifestazioni dell'anno. Con oltre 400 espositori, su una superficie di oltre 10 mila metri quadri Expo Elettronica è una delle manifestazioni di settore più grandi d'Italia, una delle più visitate.

Soddisfatti gli organizzatori, che sottolineano come la formula vincente della manifestazione siano le sue aree differenti e complementari, in grado di incuriosire tipologie di visitatori molto diverse: dall'elettronica al modellismo, dai fumetti ai makers, fino ai videogiochi.

Dunque non solo smartphone, smartwatch e innovativi dispositivi per l'home entertainment, ma anche intelligenza artificiale e sistemi domotici applicati a piccoli e grandi elettrodomestici, per migliorare la vita quotidiana. La manifestazione è anche uno dei principali appuntamenti per i "games addicted" grazie CosmoComix, la fiera del fumetto, del gioco e del multimedia; oltre agli spazi riservati all'elettronica e al fumetto i visitatori hanno avuto accesso ad altri due settori tematici della manifestazione: Mo.Del, dedicato al modellismo e Mo.Ma con le tecnologie open source. Per tutti gli appassionati di tecnologia e comix l'appuntamento è alla prossima edizione, nel gennaio 2020.