Entra in servizio Fait, nuovo agente antidroga nelle Terre di Castelli

Un nuovo agente è entrato a far parte del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. Si tratta di un agente molto particolare: occhio vigile, quattro zampe, mantello grigio-nero e un fiuto speciale. Di nome fa “Fait” ed è il nuovo cane antidroga ora in forza al Corpo di Polizia Locale, destinato a entrare in servizio attivo dopo l’addestramento specifico per la ricerca delle sostanze stupefacenti.

Si tratta di un pastore tedesco grigione di circa un anno d’età arrivato da un allevamento di Reggio Emilia. Il cane, ubbidiente e docilissimo, sta facendo in questi giorni un “giro di presentazioni” nei Comuni dell’Unione, accompagnato dal suo conduttore, l’assistente di polizia locale Luca Giusti, e dal comandante del Corpo Unico, Pierpaolo Marullo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella foto: la tappa di Castelvetro dove Fait ha incontrato il sindaco e presidente dell’Unione Terre di Castelli, Fabio Franceschini.