Chiusura delle scuole in Emilia-Romagna, spopolano le fake news

Tra le fake news circolate in queste ore c'è anche un finto documento della Regione Emilia-Romagna in cui si annuncia la chiusura delle scuole fino al 7 marzo. Addirittura la notizia e' circolata nelle amministrazioni locali, rilanciata persino da qualche consigliere regionale. La vede anche l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, che assicura: "Continiamo a denunciare ogni fake news".

La decisione sulle misure per contrastare il coronavirus, a partire dalla chiusura o riapertura di nidi e scuole sarà presa domani. “Aspettiamo infatti il provvedimento che adotterà il Governo sulla base del confronto con la comunità scientifica atteso per domani”, afferma l’assessore regione alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. “E’ giusto che la scienza parli e attraverso dati medico-scientifici auspichiamo si possano prendere decisioni omogenee nelle Regioni”.

La decisione di andare a domani ha concluso la riunione di oggi pomeriggio a Bologna, in Regione, che il presidente Stefano Bonaccini ha svolto con i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle Province per fare il punto della situazione. Si è fatta una valutazione territorio per territorio, alla luce dell’ordinanza sulle misure precauzionali firmata dal presidente Bonaccini e dal ministro alla Sanità, Roberto Speranza, in vigore fino a domenica 1^ marzo e che prevede fra le altre misure la chiusura di nidi e scuole e la sospensione di manifestazioni pubbliche.