Famiglie numerose in difficoltà, torna la Family Card per la spesa scontata

Family card torna nella nuova formula con cui lo scorso anno è stata rinnovata per integrare gli strumenti sociali di sostegno al reddito di nuclei numerosi in difficoltà.

“Sono state circa 500 le famiglie che hanno richiesto l’attivazione della nuova Family Card (448 con almeno tre figli e altre 41 con un figlio e un componente disoccupato) – afferma l’assessora al Welfare del Comune di Modena Giuliana Urbelli – che si colloca in modo organico all’interno delle risposte diversificate e coordinate per il sostegno alle famiglie, messe in campo dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di istituzioni e realtà territoriali. In particolare, il progetto è pensato insieme alla grande distribuzione, e con il contributo di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per sostenere le famiglie numerose e i nuclei in difficoltà a causa della perdita del lavoro. Alla proposta hanno aderito Conad e Coop”.

La Family Card consente di ottenere sconti presso tutti i punti vendita di Coop e Conad presenti nel territorio comunale. Le agevolazioni sono rivolte ai nuclei familiari residenti nel Comune di Modena, con tre o più figli con meno di 26 anni, che abbiano un valore dell’indicatore Isee fino a 15 mila euro. Inoltre, nei supermercati Conad, ipermercato Conad e PetStore Conad lo sconto è previsto anche per le famiglie con almeno un figlio minore, in cui un genitore sia disoccupato, in cassa integrazione o in mobilità; anche in questo caso il limite massimo Isee richiesto è 15mila euro.

Nei punti Coop le famiglie beneficiarie in possesso di carta Socio Coop potranno usufruire di sconti del 10% su una spesa settimanale di massimo 50 euro. Nei punti Conad gli sconti del 10% sono applicabili ai possessori di Carta Insieme fino a 350 euro di spesa mensile.

Da lunedì 3 dicembre e fino al 14 novembre 2019 si può presentare domanda per usufruire degli sconti. Il modulo di autocertificazione scaricabile on line (www.comune.modena.it/ genitori-a-modena) va compilato e inviato per email (centro.famiglie@comune. modena.it) o via fax (059 2033338) allegando copia del documento di identità ed eventuali documenti attestanti lo stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione. In alternativa, la domanda si può consegnare direttamente al Centro per le famiglie, Ufficio Pacchetto Famiglie di piazzale Redecocca 1, solo previo appuntamento (per informazioni e appuntamenti: tel. 059 2033614 lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18).

Trascorsi almeno 15 giorni dalla presentazione, le famiglie richiedenti potranno recarsi con il modulo di ricevuta della domanda rilasciato dall’Ufficio Pacchetto Famiglie, presso i punti di ascolto dei punti vendita Conad e il punto d’ascolto Coop del Centro commerciale I Portali, per l’attivazione della carta. L’attivazione della carta, che sarà valida fino al 2 dicembre 2019, darà immediatamente diritto agli sconti presso tutti i punti Conad e ai Portali di Coop, dal giorno successivo all'attivazione anche negli altri punti vendita Coop.

Il materiale informativo sul progetto Family Card, contraddistinto graficamente dall’ombrello multicolore delle politiche a sostegno delle famiglie, sarà in distribuzione, oltre che consultabile on line (www.comune.modena.it/ genitori-a-modena), presso i punti vendita Coop e Conad, il Centro per le famiglie e la rete dei servizi del Comune.