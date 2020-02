Febbre da coronavirus, tantissimi nei supermercati a fare scorte

La preoccupazione di uno stop generale delle attività ha avuto una rapida ripercussione già nel pomeriggio e nella prima serata di oggi, dopo che la Regione ha reso nota l'ordinanza che chiude le scuole e sospende molte attività. In numerosissimi cittadini si è fatta largo l'idea di approfittare del momento per fare al più presto scorte alimentari, evidentemente preoccupati della possibilità di ritardi o blocchi della logistica nei giorni a venire.

Così i principali supermercati aperti anche nella giornata di domenica sono stati presi d'assalto da moltissimi clienti. Questo è accaduto in quasi tutti i centri della provincia di Modena, anche se è ovviamente impossibile avere una mappa precisa o parlare di cifre reali.

Le segnalazioni e le testimonianze dirette parlano però chiaro: un picco di acquirenti fuori dal comune, scaffali dei generi alimentari ripuliti, tanta fila alle casse e caos nei parcheggi.

Anche in questo caso vale la pena reprimere sul nascere gli allarmismi ed invitare tutti i cittadini a non farsi cogliere dal panico prefiggendo scenari drammatici che al momento non appaiono realistici.