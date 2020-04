Aziende e covid, alla System di Fiorano ferie solidali per evitare la cassa integrazione

Cessione volontaria di ferie solidali da parte dei dirigenti per garantire a tutto il personale dell’azienda ferie sufficienti ed evitare l’apertura della cassa integrazione. Questa la soluzione innovativa e solidale che ha individuato System Logistics, azienda leader nella fornitura di automazioni di intralogistica con sede a Fiorano Modenese, al fine di non penalizzare i dipendenti che appartengono ai dipartimenti con attività sospese per via dell’ultimo DPCM (Produzione, Installazione, Service).

“Abbiamo un 75% del personale che sta lavorando in smart working per garantire il funzionamento delle attività commerciali, di progettazione e di supporto al business. Quando ci siamo trovati a dover sospendere le attività del restante 25% dei colleghi abbiamo constatato un dato rilevante: attraverso le ferie residue dei soli dirigenti ci sarebbe stato possibile garantire non solo la copertura delle ferie altrimenti in negativo, ma anche l’effettuazione di due settimane di riposo entro la fine dell’anno. La scelta dell’azienda è stata di dare comunque questa possibilità di cessione ferie solidali a tutto il personale, predisponendo una Banca Ore Solidale che potrà essere utilizzata entro fine anno qualora dovesse prolungarsi il periodo di emergenza” racconta Carlo Bondioli, Direttore Risorse Umane di System Logistics. “La risposta anche dai restanti colleghi è già stata estremamente positiva e questo ci riempie di orgoglio in quanto è la dimostrazione più vera e visibile di una forte solidarietà tra colleghi”.

Questa scelta innovativa si somma ad una serie di altre misure solidali adottate dall’azienda per fronteggiare l’emergenza, quali: riconoscimento del rimborso intero ai tirocinanti nonostante la sospensione degli stessi, attivazione di una polizza sanitaria dedicata ai positivi al “Covid-19”, attivazione di una piattaforma di e-learning con migliaia di corsi di aggiornamento a disposizione di tutti i dipendenti.

“La soluzione individuata permette di affrontare l’attuale emergenza con il coinvolgimento ed il sostegno di tutti, dimostrando ancora una volta il senso di appartenenza, generosità e solidarietà che da sempre contraddistingue la nostra azienda. Siamo un gruppo di persone straordinario e questo ci riempie di orgoglio e positività per quando potremo ripartire”. dichiara Luigi Panzetti, Amministratore Delegato di System Logistics.