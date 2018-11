Ferrari SP3JC, la nuova cratura del programma One-Off del Cavallino

La SP3JC, ultima creazione del programma Ferrari One-Off, è stata ufficialmente consegnata al suo proprietario. Disegnata dal Centro Stile Ferrari, la SP3JC è stata commissionata da un cliente e collezionista della Casa con l’obiettivo di creare una roadster essenziale, senza compromessi, utilizzando il telaio e la meccanica della F12tdf.

La SP3JC rappresenta la massima espressione della guida a cielo aperto, richiamando alla memoria le straordinarie spider degli anni ‘50 e ‘60 spinte dal 12 cilindri Ferrari. Questa splendida one-off è il frutto di due anni di intenso lavoro condotto a stretto contatto con il cliente, coinvolto in tutte le fasi del processo di realizzazione.

La SP3JC si caratterizza per un aspetto molto muscolare, con un design dinamico delle fiancate che enfatizza la disposizione frontale del motore, un’inedita presa d’aria anteriore e un volume posteriore dove tre feritoie orizzontali contribuiscono ad allargare visivamente il corpo vettura.

La grande passione del cliente per la Pop Art si riflette nella grafica scelta per la livrea, decisamente d’impatto, dove al colore Bianco Italia, scelto per sottolineare i volumi sensuali della vettura, si unisce una combinazione unica di Azzurro Met e Giallo Modena. I richiami alla sportività sono sottolineati anche da dettagli unici come le aperture sul cofano che offrono una vista esclusiva del V12 da 780cv, l’ala trasversale che unisce le due pinne dietro i roll hoop in fibra di carbonio, e il tappo del serbatoio in alluminio spazzolato. I sedili sono rivestiti in pelle blu con un inserto bianco. La pelle blu è stata scelta anche per la parte bassa della plancia e per le cuciture a contrasto che impreziosiscono gli interni.