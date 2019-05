Aspettando il Giro d'Italia, la corsa rosa "in vetrina" nel centro storico di Modena

La Ghirlandina illuminata di rosa in occasione della tappa del Giro d’Italia che arriverà a Modena è la protagonista della maxi-figurina consegnata questa mattina, sabato 4 maggio, al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e all’assessore allo Sport Giulio Guerzoni da Antonio Allegra, direttore Mercato Italia Panini Spa che è partner del Giro, in occasione della presentazione da parte dell’azienda modenese della collezione “Giro d’Italia 102”.

Insieme alla “figurona” della Ghirlandina sono state consegnate, a Fabio Galvani, vice-presidente di Modenamoremio, anche 22 maxi-figurine con le immagini dei capitani delle squadre del Giro, tratte dalla collezione, che saranno esposte in altrettanti negozi del centro storico. Le figurine si potranno quindi ammirare nelle vetrine di Sosta emiliana, Gastronomia Saporiamo, Rucola e stracchino, Malù, Officina XX Settembre e Il giusto gusto in piazza XX Settembre; Hombre e Dress in corso Duomo; Pietri store in piazza Torre; Ottici Galvani, Martinelli, bar Solmi, Dugoni calzature, Maison livre in via Emilia Centro; Impression Dugoni in largo Porta Bologna; bar Molinari in via San Carlo; Pizzaltaglio, Dischinpiazza e ristorante Uva d’oro in piazza Mazzini, Pizzaltaglio in via del Carmine e Bassi gioielli in via Castellaro.

La collezione Panini “Giro d’Italia 102”, già in vendita in tutte le edicole, è composta da 414 figurine da raccogliere in un coloratissimo album di 64 pagine ricco di informazioni e statistiche sulla storia della manifestazione e sull’edizione 2019, e da 73 card bifacciali dedicate a tutte le tappe e alla planimetria generale, alle maglie delle 22 squadre in gara e alle biciclette ufficiali dei team. Novità di quest’anno è la sezione dedicata a tutte le località italiane che ospitano le partenze e gli arrivi di tappa, tra le quali, appunto, Modena. Altre sezioni speciali dell’album, che dedica la copertina a Chris Froome, vincitore nell’edizione 2018, sono dedicate ai record storici, al percorso 2019 e alle salienti della corsa dell’anno scorso.