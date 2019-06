A Novembre da Hollywood il film su Enzo Ferrari contro Ford

Forse non tutti gli appassionati di Formula 1 sanno che ci fu un tempi in cui l'Italia sfidava gli USA a rombo di motore nel Campionato Mondiale Vetture Sport, e quell'Italia era rappresentata da Enzo Ferrari e dalla sua scuderia. Sembrava la sfida da Davide, una scuderia collocata fuori Modena, e Golia, ovvero la Ford di proprietà di uno degli imprenditori più geniali e più ricchi del mondo, cioè Henry Ford II. Quella Guerra è protagonista di un film di Hollywood che doveva uscire il 28 Giugno, ma che invece al 15 Novembre sempre di quest'anno, con Enzo Ferrari interpretato dall'attore italiano Remo Girone.

Era il 20 Maggio 1963 e secondo i cronisti in quel momento inizia la Guerra Ferrari-Ford che proseguirà per tutta la seconda metà degli anni '60. Il rombo del motore statunitense deve vedersela con l'ingegnosa creatura modenese di rosso fiamma. Tuttavia, seppur il film in lingua originale è intitolato "Ferrari v Ford" in Italia sarà distribuito come "Le Mans '66", in entrambi i casi la storia è ovviamente la medesima ovvero la sfida automobilistica tra la Ferrari e la Ford alla 24 Ore di Le Mans per l'appunto del 1966.