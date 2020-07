Sassuolo, intervento terminato lungo la strada per Casara. Ma tra poco si riparte

Sono terminati in questi giorni gli interventi di ripristino di uno smottamento localizzato in strada per Casara, che hanno avuto un importo di 94.000 € finanziato in quota parte dalla Protezione Civile Regionale (per una somma di 70.000 €) e la parte residua dal Comune di Sassuolo.

“Un intervento oneroso ma che contiamo possa essere risolutivo – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – anche se solamente il tempo ci dirà se abbiamo ragione. La strada che porta all’abitato di Casara necessita di manutenzioni straordinarie frequenti ed il nostro obiettivo è quello di trovare una sistemazione definitiva per poter permettere ai residenti di poter percorrere quel tratto in assoluta sicurezza. Entro fine anno la strada sarà oggetto di un altro intervento, di portata simile, più a valle: nel primo tratto è stato rilevato un nuovo movimento del terreno che, se non sistemato, potrebbe portare ad un nuovo smottamento; contiamo di terminare i lavori entro l’inizio del 2021”