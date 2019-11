Istituto Venturi, rinnovata la palestra di via dei Servi

Si è concluso in questi giorni l’intervento della Provincia di ristrutturazione della palestra dell’Istituto d’arte Venturi di via dei Servi a Modena.

I lavori, iniziati lo scorso 26 settembre, hanno riguardato il rifacimento completo dell’impianto di illuminazione e della pavimentazione, quest’ultima realizzata con materiali antincendio e antiurto.Le opere sono state eseguite dalla ditta Emiliana Finiture Srl di Modena per un importo complessivo pari a 75mila euro, di cui 65mila finanziati con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

La palestra fa parte dell'edificio secentesco messo in sicurezza recentemente dalla Provincia di Modena, grazie a un complesso intervento di riparazione delle lesioni murarie, di adeguamento degli impianti termici, idrici, elettrici, meccanici e di emergenza per un importo complessivo di oltre due milioni di euro, finanziati con i fondi regionali per la ricostruzione e in parte dalla Provincia stessa.

La sede di via dei Servi del liceo artistico Venturi è composta da biennio e triennio di architettura e ambiente, design dell'arredamento e grafica, con 33 aule, 12 laboratori, palestra, biblioteca, dieci uffici, due sale insegnanti e due per riunioni.