Fiorano. Casa Corsini riapre le attività dei FabLab e dei Coworking

Da lunedì 15 giugno riapre Casa Corsini, lo spazio dedicato all’innovazione sociale e collaborativa del Comune di Fiorano Modenese, situato a Spezzano.

Sarà una ripartenza graduale, in sicurezza nel rispetto della normativa anti-covid. Nel corso della prima settimana prenderanno il via le attività dei due FabLab e del coworking, il temporary office dedicato alle attività professionali, per lavoratori autonomi e consulenti in cerca di un luogo accogliente e modulabile in base alle esigenze.

Al momento non è ancora prevista la possibilità di affittare la sala civica, di frequentare le sale prova o di programmare l’utilizzo della fonoteca.

Il FabLab Junior e FabLab serale saranno attivi da subito: per il FabLab Junior i laboratori gratuiti, inizieranno martedì 16 giugno con iscrizione obbligatoria via mail, mentre per il FabLab serale le attività sono già in fase di programmazione.

“Già dalla prima settimana - spiegano gli organizzatori - riprenderanno le attività gestibili in piena sicurezza; ci dispiace non poter offrire da subito l’utilizzo delle sale prova e della fonoteca, così come l’opportunità di affittare la sala civica ma in questa fase occorre privilegiare la sicurezza di tutti e la possibilità di offrire ambienti nei quali sanificazione, garanzia nelle modalità di utilizzo e spazi per il distanziamento siano pienamente garantiti”.