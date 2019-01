A Fiorano i libri viaggiano in Vbike. Dalla biblioteca consegna a domicilio

A Fiorano Modenese è partita, in modo sperimentale, la consegna dei libri prenotati alla biblioteca P. Monelli direttamente a domicilio. L’iniziativa è possibile grazie al progetto Velobike: un’azione pilota di mobilità leggera a zero emissioni in area urbana, promossa dalla scuola secondaria di secondo grado Ferrari di Maranello, in collaborazione con l’associazione Lumen, già attiva da tempo sul territorio di Fiorano Modenese.

Ogni settimana, il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 16 circa, gli studenti della scuola di Maranello, insieme al docente referente, consegneranno a casa di chi ne farà richiesta, i libri prenotati telefonicamente in biblioteca o ritireranno i volumi per cui il prestito è terminato. Il servizio è disponibile anche per gli insegnati delle scuole che vogliono fare arrivare in classe libri da leggere per i loro studenti.

Per richiedere la consegna a domicilio con la Vbike, basta telefonare al numero 0536 833403 della biblioteca Paolo Monelli di Fiorano Modenese, negli orari di apertura, o scrivere una mail a biblioteca@fiorano.it. La richiesta verrà messa in calendario e verrà comunicato il giorno della consegna, in modo che qualcuno possa farsi trovare a casa per ricevere i libri.

Il progetto Velobike è stato adottato dai quattro comuni del Distretto ceramico, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, ma utilizzato in modo differente, a seconda delle finalità scelte da ogni amministrazione. Con questo progetto vengono proposte azioni ed esperienze che possono essere una soluzione ai problemi della mobilità urbana, dell’inquinamento, della pulizia urbana, grazie all’utilizzo di veicoli leggeri, tecnologicamente avanzati e innovativi, funzionali, facilmente integrabili e modulari.