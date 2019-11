Maltempo. Chiudono ancora i ponti di Modena. Ricognizione sulle buche stradali

Aggiornamento ore 7.00: A Modena nella notte, intorno alle 3, sono stati chiusi al traffico in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell'Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. A cause delle piogge intense e dell'apporto di acqua dalla montagna, infatti, il livello del fiume era salito superando la soglia di guardia. Chiuso anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. L'acqua ha raggiunto la sede stradale.

Lo ha stabilito il Centro operativo comunale (Coc), in accordo con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, durante l'attività di monitoraggio che continua anche sul Panaro (fase di vigilanza rinforzata nella zona delle Casse) e su tutto il nodo idraulico modenese. Per la giornata di oggi, infatti, rimane l’allerta Arancione per il maltempo.

Tecnici comunali, Polizia municipale, volontari di Protezione civile hanno garantito il controllo degli argini dei fiumi e delle situazioni legate alla viabilità con particolare attenzione alla zona di Albareto dove, però, con l'apertura dei portoni vinciani e la riduzione dei livelli del Naviglio, la situazione è migliorata riducendo le tracimazioni dei canali e consentendo la riapertura di strada Munarola, pur con limite di velocità di 10 chilometri orari e l'invito a percorrerla con prudenza. Limite di velocità, ma strada aperta, anche per via Cavo Argine. Via Dotta, invece, per ora rimane ancora chiusa al traffico dal civico 28.

Oggi tecnici comunali inizieranno il monitoraggio delle strade per verificare le condizioni dell'asfalto in seguito alle piogge prolungate di questi giorni e da lunedì 25 novembre una ditta specializzata comincia a realizzare interventi di chiusura delle buche.