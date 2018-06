Il Cavallo di Paladino acquistato dal gruppo ceramico Florim, sarà esposto a Fiorano

A breve arriverà nella sede principale di Florim il Cavallo di Mimmo Paladino, maestro della Transavanguardia che ha realizzato la grande scultura in bronzo su commissione del gallerista Emilio Mazzoli, finora sistemata a Modena presso l'ex Manifattura Tabacchi. La notizia è arrivata direttamente dai vertici dell'azienda ceramica fioranese: “Sono molto felice di poter ospitare questa meravigliosa opera in Florim. Il Cavallo di Paladino verrà posizionato all’ingresso dell’azienda, ben visibile dalla strada e a disposizione del territorio”, ha commentato Claudio Lucchese, presidente Florim.

La notizia spegne così sul nascere il dibattito sorto negli ultimi giorni in città, in seguito alla richiesta dei consiglieri comunali del Partito Democratico circa il futuro del Cavallo. Gli esponenti dem avevano interrogato la Giunta per conoscere quale sarebbe stata la sorte dell'opera, concessa al Comune fino al 30 giugno e prospettando addirittura un fundraising pubblico per poter acquistare la scultura. Ma la ceramica Florim aveva evidentemente anticipato tutti.

Con le sue imponenti dimensioni l’opera occuperà l’area posizionata di fronte all’ampio ingresso di via Canaletto - a Fiorano Modenese - e a fianco del centro multifunzionale Florim Gallery. Il Cavallo resterà dunque visibile a tutta la comunità e impreziosirà la sede dell'azienda, che ha investito molto negli ultimi tempi sulla divulgazione culturale.

Negli ultimi 5 anni, infatti, lo spazio di 9.000 metri a disposizione di Florim ha accolto oltre 50.000 visitatori (principalmente architetti, designer e clienti internazionali) da tutto il mondo e più di 80 eventi. Soprannominata appunto “salotto culturale del distretto ceramico” la Gallery ospita inoltre diversi incontri - gratuiti e aperti al territorio - di informazione sanitaria e di carattere culturale.