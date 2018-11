Ciclabile Formigine-Ubersetto, via libera ai fondi per realizzare il progetto

Il Comune di Formigine ha ottenuto un finanziamento di 400.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione della ciclabile Formigine-Ubersetto. Si tratta di un progetto a livello distrettuale, di cui fa parte anche aMo (Agenzia per la Mobilità di Modena), con Formigine capofila. Si tratta di uno dei 36 progetti presentati dagli enti locali e finanziati dalla Regione con 10 milioni di euro, per un totale di 135 chilometri di nuove piste ciclabili.

L’opera sul territorio formiginese fa parte di un disegno più ampio di mobilità sostenibile, comprendendo diversi Comuni del distretto ceramico, e rientra per questo motivo nel biciplan intercomunale (all’interno del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile), che prevede la realizzazione di infrastrutture ciclopedonali in grado d’integrare la viabilità stradale tradizionale e mettere in relazione i Comuni di Modena, Formigine, Sassuolo, Fiorano e Maranello.

Lo studio di fattibilità, oltre all’apposita segnaletica e alle barriere di protezione, prevede per la futura Formigine-Ubersetto, dal costo complessivo di 700.000 euro, una lunghezza complessiva di circa 1.160 metri, per una larghezza di 2,5 metri, con un tracciato che dalla rotatoria su via Giardini in corrispondenza di via Quattro Passi arriva fino a Ubersetto, in prossimità dell’incrocio con via Prati, dove iniziano sia l’itinerario ciclopedonale di via Prati che la ciclabile già esistente. Nel corso dell’ultimo anno, sono aumentati fino a 42,55 km i percorsi ciclopedonali protetti: si tratta di percorsi adatti anche a un uso turistico-ricreativo, soprattutto per le caratteristiche di pregio del paesaggio agricolo attraversato.

“Un risultato importante – commenta il sindaco di Formigine Maria Costi – per cui ringrazio gli assessori alla Mobilità dei comuni del Distretto, per un'opera che andrà a vantaggio di tutti, sia per chi la utilizzerà nel tragitto casa-lavoro, sia nella prospettiva di sviluppo cicloturistico di tutta l’area”.