Dal Coni arrivano 730mila euro per rinnovare dentro e fuori il PalaPanini

Via libera al progetto di riqualificazione del Palapanini con un contributo del Coni di quasi 730 mila euro (precisamente 729 mila e 750 euro) per l’adeguamento e la rigenerazione dell’impianto sportivo modenese. La conferma del contributo richiesto dal Comune lo scorso anno sul bando 2017 del fondo “Sport e periferie”, predisposto dal Governo e dal Coni nazionale, è arrivata con un provvedimento della presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto dal sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti.

Il progetto complessivo ha un valore di 973 mila euro e “siamo molto soddisfatti che sia stato finanziato quasi al cento per cento – commenta l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – sulla base di un progetto sviluppato dai tecnici comunali, senza fare ricorso a incarichi esterni. Ora attendiamo di capire dal Coni e dal Governo come saranno le prossime fasi concrete per arrivare alle procedure di gara, ai tempi dei finanziamenti e alle modalità di esecuzione dei lavori”.

In particolare, si tratta di opere che hanno a che fare con la funzionalità e la sicurezza dell’edificio: dall’adeguamento degli impianti elettrici alla sistemazione di alcuni bagni a piano terra, dalla riqualificazione delle coperture al rifacimento degli infissi delle uscite di emergenza del primo piano e delle pavimentazioni delle scale laterali, fino a interventi di tinteggiatura sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

“Nel percorso per accedere a questo contributo – aggiunge Guerzoni – la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto gli enti locali. Spero davvero che in futuro il Governo confermi la linea di finanziamento ‘Sport e Periferie’ dandole continuità e solidità a favore dei territori, come il nostro, che credono nella centralità dello sport e dell'impiantistica pubblica”.