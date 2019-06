Polizia Municipale, oltre 160.000 euro per i danni dell'incendio di Mirandola

Sabato 25 maggio la Giunta dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha approvato uno stanziamento di oltre 160.000 euro per ripristinare la piena funzionalità del Comando della Polizia Municipale dell'Area Nord, situato a Mirandola. La somma è stata stanziata per acquisire nuove dotazioni strumentali ed equipaggiamenti per gli agenti, in sostituzione a quanto è stato gravemente danneggiato dal rogo appiccato lo scorso 21 maggio, o per verificare che il funzionamento di quanto rimasto apparentemente indenne non sia stato compromesso dall'incendio.

Lo stanziamento è destinato anche al totale ripristino delle attrezzature informatiche e telefoniche della centrale operativa e delle strumentazioni specialistiche necessarie all'attività di polizia, come quelle utilizzate per il foto segnalamento e la videosorveglianza.