Formigine prepara la Biblioteca Matilda e Hub in Villa per la stagione estiva

Due punti di riferimento dei giovani (e giovanissimi) formiginesi, ospitati nello stesso stabile di via Sant’Antonio, all’interno del polo culturale di Villa Gandini, che nei prossimi giorni saranno interessati da lavori che li renderanno ancora più confortevoli in vista dell’estate imminente. Hub in Villa e la Biblioteca ragazzi Matilda nei prossimi giorni vedranno in sequenza la predisposizione dell’impianto di aria condizionata.

L’intervento comporterà la chiusura della Biblioteca Matilda da giovedì 7 a sabato 9 giugno compresi, mentre Hub in Villa resterà chiuso lunedì 11 e martedì 12 giugno. A partire da lunedì 18 giugno, per Hub in Villa entrerà in vigore anche l’orario estivo: lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle 21, martedì dalle ore 15 alle 19.30, mercoledì dalle ore 17 alle 21, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle 19.30, con giorno di chiusura il sabato; inoltre, in Hub gli studenti potranno usufruire della sala riunioni il lunedì mattina e la sera nei giorni di lunedì e mercoledì, dopo la chiusura della biblioteca.