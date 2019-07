Formula Student, Unimore sbaraglia gli avversari a Silverstone

La città dei motori alza la testa e per la prima volta dopo 21 anni, un team di Unimore è vincitore assoluto della gara di Formula Student tenuta a Silverstone.

I due team che hanno gareggiato nella competizione internazionale, l’MMR- More Modena Racing e MMR-Hybrid, completamente composti da ragazzi dell’Università di Ingegneria, si sono aggiudicati rispettivamente il primo posto nella classifica assoluta e il premio “Best Powertrain installation Award”.

Le gare del campionato di Formula Student si compongono di due parti:una statica e una dinamica. Nella prima gara i vari team devono affrontare tre prove: design, in cui i giudici valutano la vettura sotto l’aspetto tecnico, il Cost, dove la vettura è giudicata sotto l’aspetto economico,e infine la prova Business, dove si valuta la capacità del team di realizzare una strategia di marketing e di vendita. Seguono poi le quattro prove per la dinamica in cui la macchina corre in circuito e viene messa alla prova su 4 diverse tipologie di tracciato, valutando: accelerazione, agilità,giro di qualifica e infine giro con cambio pilota.

"Questa importante Vittoria frutto del duro lavoro dei ragazzi dei nostri due team- commenta il Magnifico Rettore di Unimore Andrisano- Oltre a portare Unimore davanti a molte delle università più blasonate a livello mondiale È un significativo indicatore dell'Alto livello di preparazione degli studenti che escono dall' Ateneo di Modena e Reggio Emilia. Va ricordato infatti che i ragazzi coinvolti nel progetto non provengono solo da Ingegneria ma anche dai dipartimenti di Economia e di comunicazione. Potremmo dire –conclude il Magnifico Rettore- che il 2019 è l'anno dei Record: dopo essere stati il primo Ateneo al mondo a partecipare al campionato di Formula Student con una vettura ibrida, ora siamo il primo Ateneo italiano ad aver conquistato un primo posto assoluto nella classifica generale di questa competizione."