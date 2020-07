Smottamento in zona Castagneto, senso unico alternato sulla SP26

Nei pressi di Castagneto di Pavullo, lungo un tratto della strada provinciale 26, si è verificato il parziale cedimento del fondo stradale causato dallo smottamento a valle del terreno sottostante.

I tecnici del servizio provinciale Viabilità hanno effettuando un primo intervento di messa in sicurezza per consentire il transito a senso unico alternato, in vista dei lavori di ripristino quando la situazione si sarà stabilizzata; si raccomanda prudenza nell'avvicinarsi alla zona.