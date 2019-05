Francesca, professione Travel blogger: “Ho un tumore al seno, adesso voglio fare il giro del mondo”

Il mio grande sogno dopo il tumore. È il titolo della campagna di raccolta fondi lanciata da Francesca Barbieri, travel blogger modenese conosciuta sui social media come “Fraintesa”, affetta da un tumore al senso molto aggressivo. “Era l'8 ottobre 2018 il giorno in cui ho avuto la diagnosi. Da allora ho passato dei mesi da incubo e in questo lungo periodo non ho raccontato niente a nessuno per conservare ogni energia per questa battaglia – racconta - Ora ho finito 6 mesi di chemioterapia e sto per iniziare un mese di radioterapia. Sembra che per ora il peggio sia passato”.

“Racconto la mia vita e i miei viaggi sul mio blog da dieci anni – dice Francesca in un videoblog - C'è chi pensa che io abbia una vita molto più fortunata di tanti altri. Penso che dovremmo smetterla di credere così tanto ai social e imparare a filtrare quello che vediamo”.

Francesca ha scelto di dare un nuovo significato alla data in cui ha scoperto di avere un tumore: il prossimo 8 ottobre partirà per un giro del mondo in solitaria. E per questo motivo ha attivato una campagna di raccolta fondi online su GoFundMe: “In ogni tappa del mio viaggio rilascerò interviste per raccontare la mia storia e promuovere la prevenzione – spiega “Fraintesa” – La metà dei fondi che raccoglierò verrà donata all'AIRC per la Ricerca sul Cancro, perché voglio contribuire al loro obiettivo: rendere il cancro sempre più curabile”.

Per sostenere Francesca e il suo progetto di riscatto è possibile visitare il sito https://www.gofundme.com/fraintesa.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5YT3DgDSiPs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>