Francesco Sole si racconta da Marco Montemagno

Il noto divulgatore di marketing e tecnologia Marco Montemagno ha scelto nella giornata di oggi, per il suo format "4 chiacchiere con...", il modenese Francesco Sole. Era da molto tempo che Francesco Sole non si mostrava in ambiti differenti rispetto ai propri social o che comunque non tornasse alla ribalta. Quella di Francesco Sole è una storia che abbiamo seguito dal primo video, poi però Gabriele Dotti (nome all'anagrafe di Francesco Sole) si è spostato a Milano e lì i fan hanno perso un po' le tracce.

Quello che viene raccontato dall'intervista di Marco Montemagno è un Francesco Sole diverso da quello dei video a cui siamo abituati. Ovvero, se da un lato Gabriele ricorda la sua passione per le poesie, dall'altro svela il suo interesse per l'imprenditoria, intesa sia come produzione video, sia come startupper. E' proprio durante questa intervista che scopriamo il nome della startup che l'influencer modenese sta per lanciare, ovvero un marketplace online.