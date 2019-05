Maltempo in Appennino, limitazioni al traffico per frane e dissesti

Tra Roncoscaglia e Sestola, (al Kilometro 43+800) in un tratto a monte della strada provinciale 324 del Passo delle Radici, fango e detriti sono franati sulla sede stradale provocando il cedimento di una gabbionata di contenimento, a causa della forte perturbazione che in questi giorni sta insistendo sulla nostra provincia.

Per questa ragione è stata emessa un'ordinanza di chiusura della strada in quel tratto, che al momento non risulta transitabile. Gli operatori della Provincia, dopo aver transennato la provinciale, stanno mantenendo un monitoraggio costante del dissesto, per valutare l'evolversi della situazione.

In un tratto della strada provinciale 623 del Passo Brasa, all'altezza dell'ingresso di Zocca (kilometro 43+600) si è aperta una significativa fessurazione della sede viaria, probabilmente causata dalla forte perturbazione che sta investendo il nostro territorio.Per ragioni di sicurezza è stata disposta la circolazione a senso unico alternato regolato da un semaforo. Questa misura consente ai tecnici, impegnati sul posto, di valutare l'evolversi della situazione e predisporre in tempi rapidi un piano straordinario d'intervento di ripristino della sede stradale.

Si raccomanda, quindi, prudenza nell'avvicinarsi alla zona e, qualora sia possibile, l'uso di percorsi alternativi.