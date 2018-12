Gala di Beneficenza per l'associazione Hesperia Bimbi Onlus

Il battesimo ufficiale è avvenuto nel maggio 2016. Da esperienze umanitarie pregresse di Hesperia Hospital è nata Hesperia Bimbi Onlus, l’associazione non lucrativa che mette a disposizione personale medico qualificato per aiutare bambini bisognosi di cure ad alto contenuto specialistico nei Paesi dove le realtà sanitarie sono particolarmente disagiate. Presieduta dal dott. Paolo Pisani di Hesperia Hospital e sostenuta dalla Direzione di Hesperia Hospital e dal Gruppo Garofalo, ha tra i suoi componenti cardiochirughi, cardiologi, urologi, ortopedici, anestesisti rianimatori, psicologi e personale paramedico.

Oggi Hesperia Bimbi Onlus vuole far conoscere i progetti realizzati e quelli futuri alla città e creare intorno ad essi una rete di solidarietà che possa sostenere non solo l’attività dei medici, ma anche la formazione professionale medica e paramedica nei paesi in via di sviluppo.

Occasione è stato il Gala di Beneficenza che si è tenuto il 15 Dicembre a Villa Cesi. Alla presenza del sindaco di Modena GianCarlo Muzzareli ospite d'Onore “Mission Bambini,” fondazione di Milano con la quale è stato stipulato un accordo di reciproco sostegno firmato da Hesperia Hospital e da Hesperia Onlus. A fare da padroni della serata i personaggi disney interpretati proprio dai medici e infermieri volontari che hanno accompagnato il pubblico tra le note di un musical ideato apposta per la serata.