Galappennino: le star del pattinaggio incantano oltre un migliaio di spettatori

Una serata da incorniciare quella andata in scena ieri sera, 4 gennaio al Palaghiaccio di Fanano che ha ospitato la quinta edizione del Galappennino. A partire dagli spettatori, oltre mille sulle due tribune di uno stadio sempre più accogliente; sfidando il freddo hanno seguito le due ore di spettacolo ammirando salti sollevamenti, trottole degli atleti e ascoltando la voce dal vivo del soprano Katia Ricciarelli affiancata dal tenore Francesco Zingariello.

Si è così creata un’atmosfera magica che ancora una volta, come sottolineato dagli organizzatori della Polisportiva Fanano e dal sindaco Stefano Muzzarelli, ha portato la cittadina dell’appennino modenese ad offrire a turisti e non solo uno spettacolo unico nel suo genere.

Due ore di spettacolo e divertimento per tutti, grandi e piccini. Un modo originale per esaltare l’abilità e la grazia degli applauditissimi atleti scesi in pista. Tra loro l’olimpionico e vicecampione italiano di singolo maschile 2018 Matteo Rizzo, le nazionali Elisabetta Leccardi e Chenny Paolucci, la coppia di artistico Filippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi e quella di danza Francesca Righi e Aleksei Dubrovin e la pattinatrice Alice Velati e dell’acrobata circense Davide Pastore.

A rendere infine ancora più emozionante la serata le esibizioni dei giovani atleti locali, alcuni dei quali fanno ben sperare anche sul piano agonistico. Genitori attentissimi armati di cellulari hanno fissato i passaggi più spettacolari dei figli che sulle lame dei pattini sembravano letteralmente volare.

A sottolineare la qualità organizzativa e degli impianti della zona è arrivata anche la dichiarazione del delegato modenese del CONI, Andrea Dondi che ha lanciato un messaggio chiaro: “Fanano, l’amministrazione locale e le società sportive, ha dimostrato che ci sono le condizioni per ospitare una nazionale straniera nel caso in cui all’Italia dovessero essere assegnate le prossime olimpiadi invernali.”

