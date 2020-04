Garantire la connessione Internet su tutto il territorio. Si attiva il Comune di Formigine

Fondamentale per consentire lo smart working, indispensabile per garantire la didattica a distanza e necessario per mantenere il contatto con amici e parenti. La connessione alla rete internet è uno degli elementi principali di questa emergenza per tutti coloro che rimangono nelle proprie abitazioni.

L’Amministrazione comunale di Formigine e frazioni, pur non avendo responsabilità dirette nella implementazione e nella gestione delle connessioni private, si è quindi attivata con i vari operatori privati per cercare di trovare risposte adeguate per i cittadini. In particolare, si è interfacciata con Tim che è l’operatore che si era preso l’incarico di implementare una rete in fibra a Magreta

“Nell’intento di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia” – dichiara l’azienda- per l’emergenza Covid-19 attraverso iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture di rete nel Paese, migliorandone la disponibilità e la qualità, anche a Magreta TIM, negli ultimi giorni, ha attivato tramite la fibra ottica altri 3 armadi che si aggiungono ai 6 già attivati. Questo consente di completare e rendere disponibili a pressoché tutti i cittadini di Magreta, comprese le imprese e la stessa Pubblica Amministrazione, i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps in modo da soddisfare la crescente domanda di connettività di queste aree, anche nell’ottica di sostenere lo smart working e le lezioni online.”

I cittadini di Magreta possono quindi contattare, tramite i relativi siti Internet o i numeri telefonici, i vari operatori sul mercato per vedere quale tipo di connessione raggiunge attualmente la loro abitazione. Per quanto riguarda Colombaro, l’Amministrazione ricorda che OpenFiber sta già lavorando per implementare una rete FTTH e nei prossimi mesi, compatibilmente con gli sviluppi dell'attuale congiuntura, anche i cittadini della frazione potranno usufruire della banda ultralarga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Continueremo ad impegnarci per fare in modo che gli operatori colleghino alla banda larga anche le abitazioni dei cittadini che ancora non possono usufruire del servizio- Afferma il Sindaco Maria Costi- Ricordiamo anche che è attiva la rete MAN che collega edifici pubblici, scuole, centri di videosorveglianza”.