A chi lasciare le piante di casa durante le vacanze? A Modena il primo garden resort

Le sospirate vacanze arrivano ed ecco che appaiono problemi e preoccupazioni, nelle famiglie sono ricorrenti dialoghi o pensieri del tipo: "Cosa facciamo con il cane? Ed il gatto? E le piante? Chi le innaffia? Le lasciamo a tua madre, cara? Le abbandoniamo sul pianerottolo di casa sperando nella magnanimità della vicina?". Da anni le residenze estive per animali domestici sono un’ottima e utile soluzione, tuttavia, la questione delle piante non è così semplice, o le si "impacchetta" in famiglia, ad amici o ai vicini di casa o non ci sono altre alternative. Ma anche le piante hanno bisogno di cure speciali.

Il Centro Commerciale i Portali di Modena, su progetto dell’agenzia JET’S, lancia quest'anno, per la prima volta in Italia, il "Garden Resort", un vero e proprio hotel a 5 stelle con tanti servizi per ospitare le nostre piante quando non siamo a casa. Il servizio che prenderà il via il 3 agosto, e sarà disponibile fino al 26 agosto, consiste nell'ospitare, gratuitamente, presso il Centro Commerciale I Portali, le piante d'appartamento che hanno dimensioni inferiori ad un metro e mezzo, e fino ad un massimo di tre arbusti per cliente. All'arrivo, c’è da compilare un modulo, accettare le condizioni del contratto, che comprendono la fumigazione o la potatura, quindi le piante vengono sottoposte a un check-up per verificare il loro stato di salute.

Una volta accettate nel Garden Resort, vengono loro offerti tutti i tipi di comfort: luce naturale e artificiale, i servizi, la cura e la consulenza di un esperto botanico in collaborazione con il “Garden Vivai Morselli di Modena”, l’irrigazione, la potatura, la disinfestazione e perfino la musicoterapia.

Ma non solo. Per mezzo di una webcam sarà possibile vedere, in diretta, dal luogo delle proprie vacanze, come procede la “vita” nel Garden Resort della proprie amate piante che, per alcuni, sono più di un elemento decorativo. Un vero hotel di lusso a 5 stelle! E in caso di danni accidentali o di sottrazione dell’amato arbusto? Nessun problema. L’organizzazione del Garden Resort ha pensato veramente a tutto, prevedendo, alla sottoscrizione del servizio, l’attivazione di una “polizza assicurativa”, la quale garantirà al proprietario la sostituzione della sua pianta con una del tutto simile o di valore superiore.

Il Garden Resort avvierà la sua attività venerdì 3 agosto quando, alle ore 11.00, si terrà la sua inaugurazione ufficiale. Il servizio sarà attivo ogni giorno, al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e al pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00.