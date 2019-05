Gay Pride, anche l’Ausl scende in campo con un flash mob e test Hiv

Anche l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria saranno presenti al Gay Pride, la manifestazione che si terrà sabato 1 giugno.

I professionisti promuoveranno iniziative all’insegna della corretta informazione e dell’importanza della prevenzione. Alle ore 15 al Parco Novi Sad, prima dell’inizio del corteo, verrà realizzato un flash mob organizzato dai esperti delle due Aziende sanitarie insieme ad Arcigay e agli organizzatori del Modena Pride, per sensibilizzare sui temi della prevenzione e, in particolare, sul fatto che le persone HIV positive in terapia efficace non trasmettano più l'infezione ai partner.

Sempre al Parco Novi Sad sarà allestito un punto informativo in cui verrà distribuito materiale sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e di promozione delle vaccinazioni. Inoltre, presso l’Infopoint a cura di Moregay (Associazione studentesca LGBT dell'Unimore) è stato organizzato un test day, con la possibilità di effettuare gratuitamente e in forma anonima il test per il virus dell'HIV dalle 14 alle 15.30. Un’opportunità in più per effettuare il test, che nella nostra provincia è possibile eseguire – sempre gratuitamente e in modo anonimo – accedendo direttamente (senza bisogno dell'impegnativa del medico) agli ambulatori che forniscono questo tipo di servizio.