“Un gelato per gli Eroi” arriva anche all’Ospedale di Baggiovara

Oggi, lunedì 13 luglio, dalle 11,00 alle 19,30, la gelateria Slurp di viale Trento e Trieste, lunedì 13 luglio si trasferisce all’Ospedale Civile di Baggiovara con “Un gelato per gli eroi”, l’evento ideato per portare un po’ di dolcezza a tutto il personale dell’ospedale. Medici, infermieri, operatori sanitari di ogni sorta, tecnici, ma anche impiegati, manutentori e addetti alle pulizie. Torna, quindi, l’iniziativa già svolta con successo al Policlinico, il 22 giugno.

Lo “Slurp on the road”, il furgoncino dei gelati di Slurp, “guidato” da Matteo Giacobazzi è disposizione dei dipendenti e dei fornitori, muniti di tesserino di riconoscimento, presso l’ingresso al piano terra, nei pressi della sede del centralino e della vigilanza. Slurp è stato accolto dal Direttore Amministrativo dell’AOU di Modena Lorenzo Broccoli, dall’Assessore all’Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari opportunità del Comune di Modena, Grazia Baracchi, dal Coordinatore Attività Tecnico-Amministrative dell'Ospedale Civile, Ferdinando Donati e, per la Direzione Sanitaria, da Loretta Casolari. Tutti hanno espresso il ringraziamento a Slurp per la sensibilità.

“Vogliamo ringraziare Slurp per la sensibilità – ha commentato il Direttore Amministrativo dell’AOU di Modena Lorenzo Broccoli – che hanno avuto l’idea di rinfrescare le giornate dei nostri professionisti. Il 22 giugno scorso, al Policlinico è stato un successo con oltre 800 gelati distribuiti, così abbiamo chiesto a Slurp di replicare l’iniziativa all’Ospedale Civile e loro hanno colto subito l’esigenza di sostenere tutti gli operatori degli ospedali modenesi”.

“È nei momenti più difficili che il bene emerge con tutta la sua forza e la sua semplicità – ha commentato - Matteo Giacobazzi - e così la gelateria modenese ha scelto di ringraziare lo staff dell’Ospedale con questo dolce regalo, dimostrando la propria solidarietà e vicinanza a tutti coloro che hanno dato un importante contributo per far sì che la macchina ospedaliera continuasse a funzionare al meglio, anche in una fase di grande difficoltà come quella appena trascorsa di emergenza Covid. E cosa c’è di meglio di un bel gelato? Buono, sano e fresco è il connubio perfetto tra gusto, italianità e salute: Slurp lo sa bene”.