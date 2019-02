Gemellaggio nel segno del Carnevale tra le maschere di Modena e Verona

È stato ufficializzato nel nome di "sua maestà il Carnevale" l gemellaggio tra la Società del Sandrone di Modena e il Carneval Bacanal del Gnoco di Verona". A suggellare, sabato 16 febbraio, la collaborazione che dura da ormai da qualche decennio sono stati i presidenti delle due società, Valerio Corradi per la città Scaligera e Giancarlo Iattici per quella della città della Ghirlandina, che hanno firmato l’accordo in occasione del 35esimo anniversario della partecipazione al Carnevale.

E lo hanno voluto fare presso la Residenza municipale di Modena, davanti al sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ha consegnato agli ospiti veronesi l’Aceto Balsamico dell’Acetaia comunale e un libro di fotografie di Modena scattate da Franco Fontana quale ricordo dell’amicizia tra i due gruppi di maschere. All'incontro non poteva mancare la Famiglia Pavironica al gran completo.

Le colorate maschere popolari del Carnevale di Verona, guidate dal Papà del Gnocco e dal principe Can Grande, hanno omaggiato il Comune con un libro sulla loro storia e una confezione degli “gnocchi di Verona” per uno scambio all’insegna della gastronomia, oltre che del Carnevale a cui le maschere veronesi parteciperanno anche quest’anno a Modena, come ormai da 35 anni.