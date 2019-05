Duecento studenti modenesi si sfidano ai "Giochi della Chimica 2019" di UniMoRe

Al via le selezioni regionali dei “Giochi della Chimica 2019”, la manifestazione annuale accolta con crescente interesse dai sempre più numerosi appassionati di questa scienza che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. I giovani anche in questa occasione dovranno destreggiarsi tra molecole, formule, bilanciamenti ed equazioni. Sarà Unimore ad ospitare questa prova locale, che porterà in Ateneo oltre 200 ragazzi provenienti dalle province di Modena e Reggio Emilia.

I “chimici in erba”, partecipanti alla iniziativa, si sfideranno sabato 4 maggio 2019 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore (via Campi 103) a Modena. Come sempre, gli ammessi saranno suddivisi in tre Classi di concorso distinte: la classe A è riservata agli studenti del biennio, la classe B a quelli del triennio non specialistico in chimica e la classe C a quelli del triennio specialistico a carattere chimico. I primi classificati di ciascuna classe di concorso parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Roma, Parco Tirreno, nei giorni 29-31 maggio 2019.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed è valida per selezionare la rappresentativa italiana che parteciperà alle 51esime Olimpiadi Internazionali della Chimica, che si svolgeranno a Parigi dal 21 al 30 luglio 2019. Alla fase regionale dei Giochi della Chimica 2019 parteciperanno 793 studenti di 52 scuole, 233 dei quali sono iscritti alla classe A, 478 alla classe B e 82 alla classe C, dimostrando ancora una volta il grande interesse da parte dei giovani nei confronti di questa fondamentale ed affascinante disciplina scientifica.

“Alla prova di Modena – afferma il prof. Gianantonio Battistuzzi di Unimore - parteciperanno complessivamente 207 studenti degli istituti secondari di secondo grado delle provincie di Modena e Reggio Emilia (59 per la Classe A, 128 per la Classe B e 20 per la Classe C). L’elevato numero di iscritti alla prova di Modena conferma l’importanza dell’attività di divulgazione svolta dai docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Ateneo modenese-reggiano in collaborazione con quelli delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del Piano nazionale Lauree Scientifiche - Area Chimica. La partecipazione alla prova di selezione dei Giochi della Chimica 2019 è un’importante occasione che gli studenti delle scuole superiori hanno per visitare le strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche”.