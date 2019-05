Giochi europei d'impresa, secondo posto per i ragazzi del Luosi alla finale nazionale

Mirandola, 20 maggio 2019. Vittoria sfumata per un soffio per le studentesse e gli studenti del Luosi alle finali nazionali degli EBGames, i “giochi europei d’impresa”, che sabato si sono tenuti a Ravenna.

La start up di Andrea Durazzo, Andrea Bonetti, Grazia garzone e Matteo Prandini, Replay Tires, progetto di recupero di pneumatici fuori uso e riciclo della plastica per la realizzazione di pavimenti in gomma, campi in erba sintetica, arredo urbano, si è infatti piazzata al secondo posto, alle spalle dei colleghi faentini del Liceo Torricelli, autori di un progetto per la realizzazione di una giacca di abbigliamento hi tech.

Entrambi questi progetti, grazie ai rispettivi piazzamenti, parteciperanno alla finale europea che CNA organizzerà a Modena dal 30 giugno al 4 luglio, assieme alle squadre provenienti da Repubblica Ceca, Croazia, Francia, Danimarca e Slovacchia.

Ma un importante riconoscimento è arrivato anche per la seconda squadra mirandolese, costituita da Sharon Pradella, Nora El Oudini, Adam Hilmi e Dennys Frigieri, che con il loro Green Lux (pannelli fotovoltaici personalizzabili architettonicamente), hanno vinto il premio della giuria composta dagli stessi ragazzi partecipanti alla finale.