Gioco d’azzardo, al via il Piano locale di contrasto

Contrastare il gioco d’azzardo, questo l’obiettivo dell’iniziativa pubblica che si terrà domani, sabato 28 settembre, a Nonantola. Per l’occasione sarà presentato, dall’Unione dei Comuni del Sorbara e Azienda USL di Modena, il Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Un percorso frutto della collaborazione tra più soggetti e che ora viene rivolto a tutta la cittadinanza, per far conoscere non solo le dimensioni estese di tale fenomeno sul territorio, ma soprattutto le azioni messe in campo per contrastarlo. L’obiettivo, infatti, è prevenire e contrastare il disagio sociale che la ludopatia comporta e nel quale può al tempo stesso crescere e diffondersi.

Prende così il via il percorso rivolto a tutti i cittadini del Distretto, chiamati ad aprire gli occhi su un fenomeno tanto pervasivo quanto sottovalutato. Secondo una indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, ben 18 milioni di italiani (il 36.4% della popolazione maggiorenne) dichiarano aver giocato d’azzardo negli ultimi 12 mesi, mentre l’8% di essi, vale a dire un milione e mezzo di persone, ha un “profilo problematico”, ovvero fatica a gestire il tempo da dedicare al gioco, a controllare quanto spende.

Così si vuole informare maggiormente la popolazione su questo problema e durante l’iniziativa per illustrare il Piano al contrasto della ludopatia saranno diversi gli interventi mirati, dalle azioni di prevenzione e sensibilizzazione rivolte a tutti, alla promozione della conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati nel contesto scolastico, passando per il supporto alla formazione specifica - personale sanitario, sociale, educativo e delle associazioni territoriali insieme - per creare una rete “competente”, in grado di intercettare precocemente il fenomeno.

L’incontro si svolgerà a partire dalle 9.30 alle 12.30 nella Sala Verde del Palazzo Abbaziale (piazza Caduti Partigiani). Dopo i saluti del presidente dell’Unione, Giovanni Gargano, si parlerà del percorso di prevenzione e assistenza al Gioco d’azzardo patologico dell’Azienda USL di Modena, che fornirà anche i dati epidemiologici sul Distretto di Castelfranco. Seguirà il racconto dell’esperienza di Federconsumatori in tema di sovraindebitamento e tutela del consumatore, per terminare con la vera e propria Presentazione del piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico. La chiusura dei lavori per le 12.30, con un buffet “slot free”.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Unione del Sorbara, Azienda USL di Modena, Federconsumatori, Centro sociale Papa Giovanni XXIII e Open Group. Si tratta del primo di una serie di eventi sul territorio; un’altra iniziativa di approfondimento è in programma a dicembre a Castelfranco Emilia, promossa da Cittadinanzattiva, da sempre presente nelle collaborazioni con l’Azienda USL di Modena.