Dalla Protezione Civile di Carpi un gioco che insegna ai bambini come difendersi dal coronavirus

La Protezione Civile di Carpi ha attivato un progetto didattico a distanza per la scuola primaria “Manfredo Fanti”: lo scopo è insegnare ai bambini, attraverso un gioco, i comportamenti corretti da tenere per evitare il contagio con il virus Covid-19.

L'iniziativa, in collaborazione con alcune insegnanti, si è avvale di un nuovo gioco creato per l'occasione (tipo “Gioco dell'oca”) e dell'aiuto in via straordinaria di Sikurina, un personaggio di fantasia, amico della Protezione Civile, ideato dall'Associazione Sikuropoli di Bologna.

Spiega Mauro Zanassi, del Servizio “Protezione Civile e Pronto Intervento” del Comune: « In questa fase dell'emergenza, che vede le scuole chiuse da tempo e didattica a distanza, abbiamo pensato di non rinunciare al rapporto con i ragazzi, così abbiamo realizzato questo un progetto. »

Il sistema di Protezione Civile di Carpi collabora da anni con le scuole del territorio per informare bambini e ragazzi sui rischi naturali esistenti e su come comportarsi in caso di emergenza: « Nella fase 2 di questa pandemia, che vede un progressivo alleggerimento delle misure di contenimento, ci è sembrato giunto il momento di occuparci anche dei bambini. A loro infatti sono stati imposti dei sacrifici enormi: dalla chiusura delle scuole alla sospensione delle attività sportive fino all'impossibilità di incontrarsi e giocare con i loro coetanei. »

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Servizio “Protezione Civile e Pronto Intervento” e i Volontari del Gruppo Comunale sono a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado che volessero organizzare iniziative come questa o altre da progettare insieme: per contatti chiamare il numero 059649139.