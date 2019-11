Giornata degli alberi, 360 nuove piantumazioni alla periferia di Carpi

Il Comune di Carpi aderisce alla “Giornata nazionale degli alberi”, che ricorre il 21 novembre, e lo fa in modo concreto: piantando 360 tra alberi e arbusti. L’appuntamento è la domenica successiva, 24 novembre, dalle ore 9:00, nell’area verde comunale a ridosso dell’incrocio tra le vie Remesina interna e Biagio Rossetti: una festa aperta a tutti – singoli cittadini, associazioni, gruppi e scolaresche – che è stata condivisa con la Consulta Ambiente e trovato il sostegno dell'istituto comprensivo Carpi Nord.

"Lo scopo – spiega l’assessore all’ambiente Riccardo Righi – è promuovere e tutelare l’ambiente, guardando alla riduzione dell’inquinamento, la valorizzazione degli alberi e, in continuità con gli impegni presi a contrastare i cambiamenti climatici. Perciò organizziamo questa piantumazione collettiva, durante la quale saranno messi a dimora 269 alberi e 90 arbusti. Abbiamo scelto un giorno festivo per favorire la massima partecipazione, invitando tutta la cittadinanza, in particolare famiglie con bambini. Ma mi raccomando: cercate di venire utilizzando mezzi sostenibili, e non dimenticate guanti e scarpe adeguate!".

La Giornata nazionale degli alberi è stata istituita con la legge n. 10 del 2013, intitolata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.