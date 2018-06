Per la Giornata del Donatore, Slurp festeggia con il gusto "Avis"

Donare il sangue fa bene alla salute, in estate anche di più. E’ il messaggio che giovedi 14 giugno verrà ricordato in tutto il mondo nella Giornata del Donatore, che a Modena si potrà celebrare anche…in gelateria. L’idea è della gelateria Slurp in via Trento Trieste, che lancia proprio giovedi 14 giugno il nuovo gusto AVIS, dedicato alla donazione del sangue.

Cioccolata bianca con caramello azzurro e il tocco di rosso della fragola sono il mix di colori e di sapori che caratterizzano il nuovo gusto, ideato dai titolari della gelateria per trasmettere un messaggio di pubblica utilità anche attraverso un piccolo gesto come gustare il gelato. Un piacere tipicamente estivo che invita a donare anche in questa stagione, notoriamente critica per la raccolta del sangue dovuta alle ferie e ai viaggi all’estero

Giovedì dalle 10 alle 12.30, debutto” del gelato AVIS con i volontari dell’associazione presenti davanti alla gelateria di via Trento Trieste per informazioni e distribuzione di materiale. Dalle 15 alle 20 sconto lancio su coni e coppette per tutti coloro che sceglieranno, fra gli altri, anche il nuovo gusto AVIS, al sapore della solidarietà.