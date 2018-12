Giorni rossi del 2019. Il calendario tra ponti e giorni di vacanza

L'anno che ormai ci lasciamo alle spalle è stato abbastanza avaro di ponti, mentre il 2019 vedrà un certo numero di festività che cadranno di domenica o durante il weekend.

Nel 2019 il primo ponte sarà quello del 1 Gennaio che cade di Martedì, mentre Epifania, Festa della Repubblica ed Immacolata saranno di domenica. Tuttavia, non mancheranno ponti interessanti, primo fra tutti quello di Pasqua che essendo il 21 e Pasquetta il 22 si collegano alla Festa della Liberazione che quest'anno cade di Giovedì, perciò basterà chiedere tre giorni di ferie per stare in vacanza ben nove giorni.

E se la Festa dei Lavoratori cade di Mercoledì, Ferragosto è di Giovedì e soprattutto Ognissanti è di Venerdì. Infine, si potrà concludere l'anno con Natale e Santo Stefano che cadono di mercoledì e giovedì, in cui potrete chiedere tre giorni di vacanza per farne 8 di riposo e tornare a lavoro nel 2020.

Ecco allora quali sono i giorni di festivi del 2019:

Gennaio

1 - Martedì (Capodanno)

6 - Domenica (Epifania)

Aprile

21 - Domenica (Pasqua)

22 - Lunedì (Pasquetta)

25 - Giovedì (Liberazione)

Maggio

1 - Mercoledì (Lavoratori)

Giugno

2 - Domenica (Repubblica)

Agosto

15 - Giovedì (Ferragosto, Assunzione)

Novembre

1 - Venerdì (Ognissanti)

Dicembre

8 - Domenica (Immacolata)

25 - Mercoledì (Natale)

26 - Giovedì (Santo Stefano)