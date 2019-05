Prolugamento estivo degli asili, ammessi oltre 1.230 bambini

Saranno 1231 i bambini di nidi e scuole d’infanzia modenesi che frequenteranno le loro strutture educative anche nel mese di luglio grazie al servizio di prolungamento estivo attivato dal Comune di Modena. Complessivamente 51 le strutture che resteranno in funzione dall’1 al 12 luglio.

Dopo il gradimento riscontrato lo scorso anno, quando i bambini frequentanti furono 1186, l’amministrazione ha infatti deciso di riproporre il servizio avviato dall’anno educativo 2016/17.

Nel sito del Settore Istruzione del Comune è consultabile on line la graduatoria degli ammessi. Le famiglie dei bambini richiedenti, in regola con i requisiti, tra cui il pagamento delle tariffe dei servizi scolastici erogati dal Comune, potranno verificare l’avvenuta ammissione all’indirizzo www.comune.modena.it/ istruzione dove ciascuno può consultare la propria posizione in graduatoria.

Sono esattamente 566 i bambini ammessi al prolungamento estivo nei nidi d’infanzia comunali e convenzionati modenesi; 665 quelli alle scuole d’infanzia. I posti disponibili erano complessivamente 1612, ovvero 990 all’infanzia e 622 nei nidi. A frequentare il prolungamento estivo sarà quindi quasi il 77 per cento dei bambini che avrebbero potuto farlo.

Il servizio sarà attivato praticamente per tutti i nidi comunali e convenzionati, le scuole d’infanzia comunali, della Fondazione Cresci@mo e le convenzionate aderenti, anche grazie alla decisione dell’amministrazione comunale di riunire più scuole d’infanzia in un’unica sede per garantire a quante più famiglie di usufruire della possibilità offerta, anche laddove il numero degli iscritti non avrebbe permesso di avviare il prolungamento estivo. Solo nel nido convenzionato Mondo Giocondo il servizio non sarà attivato, per la scarsità di richieste. Mentre, per quanto riguarda la scuola d’infanzia comunale San Pancrazio, dove non si è ha raggiunto il numero minimo per poter attivare il servizio, si stanno valutando alcune ipotesi alternative da proporre ai genitori interessati.

In altri servizi di nido e scuole d’infanzia, invece, si sono registrate più domande rispetto ai posti disponibili e qualche bimbo è anche rimasto, per ora, in lista d’attesa. Entro il 16 maggio le famiglie dei bambini ammessi possono rinunciare al servizio senza pagare alcuna penale. Inoltre, fino ad esaurimento posti, dal 20 al 27 maggio sarà possibile presentare domande fuori termine in presenza di posti ancora disponibili nelle strutture dove il servizio è attivato.

Sono in tutto 33 nidi e 18 le scuole dell’infanzia che apriranno le porte a bambini e personale educativo anche dal 1 al 12 luglio, dove i bambini iscritti proseguiranno la frequenza con compagni conosciuti. All'interno di ogni plesso coinvolto nel servizio verranno attivate più sezioni miste, organizzate a seconda delle età dei richiedenti e, per le scuole d’infanzia comunali e della Fondazione Cresci@mo accorpate, della scuola di provenienza. Le attività programmate terranno conto della stagione estiva e dell’opportunità di fare interagire bambini provenienti da sezioni diverse.

L'ingresso è previsto dalle 7.30 alle 9 e l'uscita alle ore 16 (alle 13.15 per i frequentanti il nido part-time); sarà somministrato il pasto mentre non è previsto il prolungamento orario. La tariffa di frequenza è pari al 50 per cento della retta mensile dovuta per il servizio educativo ordinario frequentato in corso d'anno.

Per informazioni si può telefonare ai numeri 059.2032624-2766, inviare una mail a prolungamentoestivo@comune. modena.it o recarsi presso l'Ufficio ammissioni in via Galaverna 8, terzo piano (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13; lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 18).