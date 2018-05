Copertura totale per gli asili, ammessi nella scuola prescelta nove bambini su dieci

Da lunedì 7 maggio sono esposte le graduatorie dei bambini ammessi alle scuole dell’infanzia della città: statali, comunali, della Fondazione Cresci@mo, convenzionate e Fism. Tutti i bambini richiedenti potranno frequentare la scuola materna, confermando la tendenza consolidata negli ultimi tre anni che vede una copertura pari, e addirittura superiore, al 100 per cento. Infatti, a fronte di un’offerta di posti costante, l’offerta risulta significativamente superiore alla domanda anche per effetto del lieve calo demografico che si registra analogamente allo scorso anno: i richiedenti sono 1106 per 1201 posti disponibili.

Già in prima battuta il 96 per cento dei bambini che si è iscritto attraverso il sistema unico di prenotazione del Comune di Modena potrà accedere a una delle scuole preferite. Addirittura in larga parte, ovvero più di 8 bambini su 10, frequenteranno la materna indicata come prima scelta e un altro 15 per cento quella inserita al secondo posto delle preferenze.

Restano inizialmente in lista d’attesa 81 bambini che potranno scegliere tra i 176 posti rimasti liberi. A questi bambini infatti non si è potuta assegnare una delle scuole scelte o per esaurimento dei posti nelle strutture indicate o perché la famiglia ha espresso poche o anche una sola preferenza a fronte delle sei possibili. Dopo la pubblicazione della graduatoria, come ogni anno, tutti i posti liberi verranno pertanto proposti ai non ammessi.

Le graduatorie si potranno consultare sul sito internet del settore Istruzione (www.comune.modena.it/istruzione); presso gli uffici di via Galaverna 8 (lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-13; lunedì e giovedì anche 14.30-18); nelle sedi dei Quartieri; presso le segreterie degli Istituti Comprensivi e al punto informativo Urp di Piazza Grande.

In questi giorni, alle famiglie dei richiedenti sta arrivando dal settore Istruzione una lettera con le informazioni e alcune istruzioni che variano a seconda che il bambino sia iscritto a una scuola statale, comunale, della Fondazione Cresci@mo, convenzionata o Fism.

Per altre informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ammissioni Scuole Infanzia di via Galaverna 8, ai numeri telefonici 059.2032708/2032771 nelle mattinate di martedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:30, (e-mail all'indirizzo: scuole.infanzia@comune.modena.it)