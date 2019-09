Un "malconcio" Guercino rientra a Modena, sarà esposto alla Galleria Estense

La “Madonna col Bambino e i santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo” dipinta dal Guercino porta su di sè gli evidenti segni di mille peripezie, che neppure il restauro eseguito negli ultimi mesi ha potuto cancellare. L’opera, rubata nel 2014 e recuperata nell’estate 2017 a Casablanca (Marocco) dai Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, è stata presentata oggi al suo rientro in città, presso la Galleria Estense dove rimarrà temporaneamente esposta. Il dipinto è stato prima in mostra al Quirinale e sarà poi, dopo l’Estense, ricollocato nella sua sede originale in chiesa, una volta completati i lavori sull’impianto di sicurezza.

Alla presentazione dell’opera restituita alla città hanno partecipato anche la direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli; Monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola; il colonnello Alberto Deregibus, del Nucleo tutela patrimonio artistico dei Carabinieri; Luigi Ficacci, direttore dell’Istituto superiore di conservazione e restauro; Cristina Ambrosini, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Con loro anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi.

Delle indagini e dell’operazione che ha portato al ritrovamento dell’opera trafugata, Muzzarelli ha ringraziato la Magistratura e le Forze dell’ordine, a partire dal Nucleo territoriale patrimonio artistico dei Carabinieri, protagonisti anche di un altro ritrovamento, quello di una statuetta Ushabti rubata dalla collezione egizia dei Musei civici cittadini, dove è attualmente in mostra.

“Anche noi modenesi – ha poi considerato il sindaco – possiamo avere un’arma di difesa del patrimonio storico artistico e culturale che abbiamo ereditato dai nostri predecessori e siamo tenuti a conservare, valorizzare e incrementare. È la diffusione della conoscenza attraverso un’idea di cultura viva e vivace, uno strumento fondamentale che rende la comunità coesa e radicata nei suoi valori e può dare un senso pieno all’idea che il patrimonio artistico sia davvero patrimonio di tutti i cittadini. Il nostro impegno in questo senso – ha concluso il sindaco – deve proseguire e crescere ancora, dalle scuole dei più piccoli all’Università, dalle associazioni culturali e no, fino agli Istituti culturali e ai Musei. Far conoscere per imparare ad amare, far proprio collettivamente e individualmente, riconoscere e riconoscersi nei simboli che han connotato e segnano il nostro civile stare insieme”.