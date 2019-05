Scontri in autostazione, parla il Guernica: "Sequestrati per 4 ore"

All'indomani della manifestazione sfociata in violenza che li ha visti protagonisti, i giovani del centro sociale Guernica presentano la loro versione dei fatti su quanto accaduto tra viale Molza e il piazzale antistante la biglietteria Seta: "Centinaia di giovani hanno manifestato nella giornata di ieri (3 Maggio) il proprio dissenso alle politiche razziste e securitarie del ministro Salvini. Cariche indiscriminate, lacrimogeni sulla folla, sequestri di persona, fermi e una forte e spontanea resistenza antifascista. All'insegna dell'odio e della violenza la celere a suon di insulti razzisti e sessisti e minacce ai "ragazzini" ha creato il teatro perfetto di una giornata che rompe con la routine delle manifestazioni-contro e ha creato uno scenario inedito nella nostra città".

Questa la ricostruzione che gli antagonisti forniscono dal loro punto di osservazione: "Appena arrivati al luogo di ritrovo del presidio siamo stati circondati e bloccati dalle forze dell'ordine. Cinque blindati, agenti della Digos, un battaglione di carabinieri e un reparto della polizia di stato, hanno prima iniziato a intimidire poi a sequestrare tutte le persone che iniziavano a riunirsi al Novi Sad per contestare Salvini, meno di trenta persone completamente accerchiate dai reparti di celere. Un dispositivo imponente schierato a garanzia di una città che si vorrebbe unicamente comoda passerella per le campagne elettorali dei soliti partiti, gli stessi reparti che in questi mesi son più volte intervenuti a sgomberare i picchetti davanti ad aziende dove non si rispetta il contratto nazionale: una questura che interviene per interessi precisi".

"Dopo innumerevoli episodi di violenza e intimidazione ai danni di giovani studenti e studentesse che volevano semplicemente raggiungere il presidio è partita la prima carica. La prima di otto distribuite in circa quattro ore di sequestro dei manifestanti da parte delle forze dell'ordine - prosegue il Guernica nella sua nota stampa - Circa centocinquanta/duecento giovani usciti a quell'ora dalle scuole, che volevano unirsi alla piazza, hanno deciso di fronte alle violenze e alla prepotenza poliziesca di non lasciar correre: di reagire a violenza e soprusi. Lanci d'oggetti, verdure, uova, bottiglie, qualche sasso da parte di chi guardava le violenze ripetute che stavano avvenendo, cordoni spontanei a difesa delle numerose cariche, una rabbia e una determinazione da parte di una giovanissima piazza antirazzista che hanno fatto di questa giornata un pomeriggio di riscatto".