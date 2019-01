Cosa fare dopo le medie? Una guida online per gli studenti modenesi 

Quale scuola scegliere dopo le medie? Per favorire gli studenti che in questo periodo devono decidere a quale istituto superiore iscriversi il prossimo anno scolastico, la Provincia pubblica una guida dove sono illustrati tutti gli indirizzi, le articolazioni e le opportunità di studio nel modenese. L'opuscolo, dal titolo “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…”, edizione 2018, è disponibile on line sul sito www.istruzione.provincia.modena.it.

A partire da lunedì 7 gennaio e fino al 31 gennaio, infatti, è possibile iscriversi on line al primo anno delle scuole superiori, una scelta che nel modenese interessa quasi 6.500 ragazzi che frequentano quest'anno la terza media. Agli indirizzi indicati nell'opuscolo sono da aggiungere quelli nuovi approvati di recente dalla Provincia e che saranno inseriti nei prossimi giorni nella guida: tecniche di difesa del suolo, dissesto idrogeologico e bioedilizia al "Guarini" di Modena e l'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy" con la meccanica legata alla produzione al professionale dell'istituto Ferrari di Maranello.

Intanto proseguono nei fine settimana di gennaio gli incontri di orientamento nelle scuole; il calendario è disponibile nel sito della Provincia. Tra gli appuntamenti spiccano a Modena sabato 12 gli "open day" al Venturi, Sigonio e Wiligelmo; a Carpi al Da Vinci, Meucci e Vallauri; domenica 13 scuole aperte anche al Galilei di Mirandola, al Tassoni a Modena e al Volta e al Don Magnani di Sassuolo.

Nel novembre scorso si sono svolti su tutto il territorio provinciale i "saloni dell'orientamento" dove docenti e studenti dei singoli istituti superiori hanno illustrato le caratteristiche principali del piano formativo e le opportunità professionali. Per quanto riguarda gli iscritti all'anno scolastico in corso, i ragazzi modenesi preferiscono ancora i licei, ma con percentuali inferiori rispetto al dato nazionale e scelgono gli istituti tecnici in misura maggiore rispetto al resto del paese.